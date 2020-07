Séoul prépare la conférence ministérielle sur le maintien de la paix de l'Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est en plein préparatif pour la tenue de la conférence ministérielle sur le maintien de la paix des Nations unies. Le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères, les deux organisateurs de l’événement, ont inauguré, hier, une cérémonie pour célébrer la formation de l’équipe chargée de l’organisation.La quatrième édition de cette réunion de haut rang de l’Onu dans les domaines de la paix et de la sécurité se déroulera les 8 et 9 avril 2021, au centre d’exposition Coex à Séoul pour accueillir les ministres de quelque 150 pays.Jeong Kyeong-doo, ministre sud-coréen de la Défense, a souhaité, dans son discours, que cette assemblée soit l’occasion pour la communauté internationale de soutenir les opérations des casques bleues dans le monde, ainsi que les efforts du pays du Matin clair pour instaurer la paix dans la péninsule coréenne. De son côté, Kang Kyung-wha, la cheffe de la diplomatie, a demandé de s’assurer que ce rassemblement porte ses fruits en vue de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.A l’occasion de cette inauguration, les autorités sud-coréennes vont envoyer 60 000 masques à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud et en république démocratique du Congo.