Parlement : les travaux se poursuivent mais la tension est palpable

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale continue ses travaux en session extraordinaire, réunie depuis hier et pour un mois à la demande du Minjoo. Après avoir voté un nouveau projet d’additif au budget, en l’absence de sa formation rivale, le Parti du Futur Unifié (PFU), la majorité présidentielle s’attelle désormais à proposer et réviser les lois.Ses chantiers prioritaires concernent une législature studieuse ainsi que le renforcement du système de prévention de l’épidémie du COVID-19 et du statut du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Pour cela, le parti au pouvoir cherchera à voter, avant la fin de la session, plusieurs amendements en ce sens.Sans surprise, le PFU insiste sur la nécessité que toutes les propositions de loi ou les politiques présentées par le Minjoo soient passées au peigne fin.Dans cette optique, la première force de l’opposition conservatrice a demandé à ses députés les plus « combatifs » de prendre place à la commission concernée par les dispositions en question et à celle de la législation et des affaires juridiques. C’est ce dernier groupe qui examinera l’épineuse question du lancement prochain de l’agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires. Une nouvelle épreuve de force se profile donc entre les deux camps.