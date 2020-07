COVID-19 : les autorités sanitaires soulignent l’importance pour chacun de respecter les consignes

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus continue de se propager, petit à petit, un peu partout en Corée du Sud. 44 nouveaux cas ont été constatés en 24 heures : 24 sont importés et 20 ont été identifiés localement.D’après les autorités sanitaires, les infections dont la voie de transmission reste inconnue représentent plus de 10 % de tous les cas ces deux dernières semaines. On compte également de plus en plus de patients asymptomatiques.Le gouvernement a souligné, dans ce contexte, l’importance pour les individus de se soumettre aux mesures de prévention, en rappelant les foyers des centres logistiques de la plateforme de vente en ligne Coupang.Alors que la contamination d’un travailleur du site de Bucheon a touché 152 personnes, celle d’un employé du centre de Deokpyeong n’a provoqué aucun cas supplémentaire. En effet, l’entreprise a empêché la concentration des employés dans les cantines et les navettes en imposant différentes consignes. Sans oublier que tous les ouvriers portaient un masque au travail.Idem pour une salle de sport à Bucheon. Les 91 personnes qui sont entrées en contact avec un patient atteint du COVID-19 ont toutes été testées négatives grâce à la désinfection et l’aération régulières de l’établissement.Sur le sujet de la possibilité de la transmission aérienne du virus, rapporté par le New York Times, les autorités ont affirmé qu’il fallait un examen supplémentaire et que, même si c’était le cas, les dispositifs actuels resteraient toujours valables.