COVID-19 : le virus en circulation serait la souche du type GH

Photo : KBS News

Le coronavirus qui circule en ce moment dans la région métropolitaine de Séoul, à Daejeon, dans le centre du pays, et à Gwangju, dans le sud-est, serait le groupe GH, la même souche du foyer d’infection détecté en mai dans des clubs du quartier animé d’Itaewon à Séoul, et il serait très contagieux.C’est une estimation, avancée hier par les autorités sanitaires sud-coréennes. Celles-ci ont procédé à des analyses supplémentaires de la séquence codante du gène sur un total de 526 cas de contamination au COVID-19.Selon les autorités du pays, la nouvelle pandémie regroupe plusieurs souches différentes, dont S, V, L, G, GH ou encore GR. Et si au début de son apparition, les souches de type S et V ont principalement circulé en Asie, celles de type G, GR et GH ont récemment commencé à se répandre en Europe, en Amérique et en Afrique. Elles seraient donc arrivées jusqu’en Corée du Sud.A ce propos, la patronne du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), Jung Eun-kyeong, explique que le virus GH serait une mutation de la souche S et qu’il aurait été introduit dans le pays par des arrivants d’Europe et des Etats-Unis, aux mois de mars et avril.