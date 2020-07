La balance courante de nouveau excédentaire au mois de mai

Photo : YONHAP News

La balance courante sud-coréenne est redevenue excédentaire en mai dernier. Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), le pays a enregistré un excédent de 2,29 milliards de dollars, soit une baisse de moitié en glissement annuel. En avril, le solde était déficitaire de 3,33 milliards de dollars.Le surplus commercial s’est élevé à 2,5 milliards de dollars contre 630 millions de dollars le mois précédent, mais c’est trois milliards de dollars de moins par rapport à il y a un an. A en croire un responsable de la BOK, cette embellie s’explique par le blocage des transports aériens progressivement atténué depuis le mois de mai.Aussi bien les exportations que les importations ont dégringolé sur un an, respectivement de 28,2 % et 24,8 %. Elles poursuivent ainsi une courbe descendante depuis trois mois.Quant au déficit de la balance des services, il s’est réduit de 950 millions de dollars à 480 millions de dollars en glissement annuel, grâce à l’amélioration des secteurs du tourisme et du transport.