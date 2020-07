Suicide de Choi Suk-hyeon : Moon Jae-in ordonne une enquête exhaustive

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné, aujourd’hui en conseil des ministres, de mener une enquête exhaustive sur la mort récente de la jeune triathlète Choi Suk-hyeon.Cette médaillée de bronze en catégorie junior lors des championnats asiatiques de triathlon à Taipei en 2015 s’est suicidée après avoir enduré des années d’agressions physiques et verbales de ses entraîneurs et de ses aînés. Elle a été retrouvée morte, le 26 juin, dans le dortoir de son équipe à Busan.Moon Jae-in a fait part de son émotion à l’égard de son décès et a transmis un message de soutien à sa famille. Dans le même temps, il a enjoint le monde sportif à rompre avec cette « vieille pratique arriérée » d’abus physiques et verbaux.Le chef de l’Etat a souligné qu’une telle tragédie ne devrait plus jamais se reproduire et que les auteurs des violences devraient écoper d’une sanction proportionnée.Par ailleurs, lors du conseil des ministres, le président Moon a regretté l’annulation, mercredi dernier, d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, visant à lutter ensemble contre la crise de l’emploi provoquée par le nouveau coronavirus. Il a quand même salué l’esprit d’entente tripartite, préconisant de raviver ce pacte pour le transformer en un consensus social.