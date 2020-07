L’ITC favorable au Medytox dans son différend commercial avec Daewoong

Photo : YONHAP News

La Commission du commerce international des Etats-Unis (ITC) a donné gain de cause, lundi, à l’entreprise pharmaceutique sud-coréenne Medytox dans le conflit avec son rival Daewoong Pharmaceutical.Un juge administratif a estimé que Daewoong avait violé les secrets commerciaux de Medytox liés à la souche de toxine botulique (botox), matière principale de son produit, le Meditoxin. Il a ensuite conseillé à l'ITC d'interdire les importations aux Etats-Unis du Nabota, le produit de Daewoong qui contient cette substance, pour les dix prochaines années.Pour la partie perdante, il s’agit pour l’instant d’un simple jugement préliminaire, qui n’est en rien contraignant. L’institution américaine rendra son verdict définitif en novembre prochain. Daewoong compte donc contester cette décision « erronée », dès qu’il sera informé officiellement du résultat. Selon la société, le magistrat aurait cru des données et des témoignages falsifiés du plaignant.En janvier 2019, Medytox a saisi la Justice en prétendant que son concurrent sud-coréen avait volé ses souches et ses documents concernant les techniques de fabrication.