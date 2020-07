Photo : YONHAP News

Les auteurs présumés des violences contre l’athlète Choi Suk-hyeon, qui s’est donnée la mort, ont nié en bloc les faits. Il s’agit plus précisément de l’un de ses entraîneurs et de deux sportifs.Interrogés hier par des députés de la commission parlementaire concernée par l’affaire, ils ont démenti les accusations portées contre eux et annoncé ne pas avoir l’intention de présenter leurs excuses.Pourtant, en février dernier, l’entraîneur auditionné avait reconnu ses fautes au père de Choi et demandé pardon pour son acte. Plusieurs autres victimes de leurs abus et la famille de la triathlète qui s’est tuée n’ont pas caché leur indignation face à leur attitude.La fédération sud-coréenne de triathlon a pour sa part infligé des sanctions sévères aux trois individus : l’expulsion de l’entraîneur et de l’un des deux sportifs et une suspension de dix ans pour l’autre.