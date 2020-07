Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que son bénéfice d'exploitation entre avril et juin 2020 devrait atteindre 8 100 milliards de wons, soit 6 milliards d’euros. Il s’agit d’une estimation, car les chiffres définitifs seront rendus publics à la fin du mois.En tout cas, si cette prévision s’avère correcte, le bénéfice opérationnel du géant sud-coréen de l’électronique enregistrera un bond de 25,58 % sur trois mois et de 22,73 % en glissement annuel. C’est une performance surprise, portée par une forte demande en puces mémoire, dans le sillage de celle en matériel sans contact. Les analystes s'attendaient à un recul du bénéfice sur cette période.Toujours sur le deuxième trimestre, le chiffre d’affaires aurait régressé de 7,36 % sur un an et de 6,02 % en glissement trimestriel, pour s’établir à 52 000 milliards de wons, environ 38,5 milliards d’euros.