Photo : YONHAP News

La journée sera plutôt couverte sur tout le pays. Après quelques gouttes en matinée dans le nord-nord-est et sur l’île de Jeju, le soleil a dominé avant d’être couvert par une épaisse couverture nuageuse. Des pluies sont possibles dans le centre-est.L’absence de soleil n’a pas de grande influence sur le mercure. Les températures maximales atteignent 26°C à Busan et à Jeju, 28°C à Séoul, 29°C à Daejeon, et enfin 32°C à Daegu.Demain sera le retour du ciel bleu. Météo-Corée prévoit un temps ensoleillé sur tout le territoire et un thermomètre en hausse. Il fera plus de 30°C dans les terres et autour de 28°C sur les côtes.