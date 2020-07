Un tribunal sud-coréen ordonne à la Corée du Nord de dédommager d’anciens prisonniers de guerre

Photo : KBS News

La Cour du district central de Séoul a donné gain de cause à deux anciens prisonniers de guerre coréens, qui réclament un dédommagement au régime nord-coréen et son dirigeant Kim Jong-un. Un jugement rendu trois ans et neuf mois après avoir débuté.Ces hommes, qui ont été emprisonnés par des militaires nord-coréens lors de la guerre de Corée, ont été forcés de travailler dans des mines pendant près de 50 ans. Ils ont pris la fuite et se sont réfugiés au sud du 38e parallèle alors qu’ils avaient plus de 70 ans.Le tribunal a ordonné aux accusés de verser des dommages et intérêts pour les préjudices physiques et psychologiques que les victimes ont endurés, soit 21 millions de wons, ou 15 600 euros, à chacun, comme ceux-ci l’ont demandé.Cependant, comme il est impossible de recevoir cette enveloppe directement de Pyongyang, les avocats comptent saisir par créancier l’argent mis en dépôt dans le tribunal destiné aux affaires nord-coréennes. En effet, depuis que les virements vers la Corée du Nord sont interdits en raison des sanctions internationales, Séoul utilise cette caisse pour régler les droits d’auteurs aux médias nord-coréens comme la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne.