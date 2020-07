Jeong Kyeong-doo et Robert Abrams échangent sur les prochains exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Alors que le sous-secrétaire d’Etat américain, Stephen Biegun, est arrivé hier à Séoul pour une série de discussions de haut niveau, une autre rencontre n’est pas passée inaperçue : celle entre le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, et le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines, Robert Abrams.D’après des sources du gouvernement local, les deux hommes se sont retrouvés hier, en urgence, au siège du ministère de la Défense à Séoul. Le contenu de leur discussion n’est pas connu, mais de l’avis des observateurs, ils auraient échangé sur les prochains exercices militaires conjoints. Si les deux alliés doivent les effectuer en principe à la mi-août dans la péninsule, et poursuivent pour cela leurs consultations, ils n’ont encore pris aucune décision sur les dates précises, ni sur les modalités.La semaine dernière, on apprenait de mêmes sources que les deux pays n’écartaient pas la possibilité de les annuler, de les repousser à plus tard ou encore de réduire leur format. En cause : la propagation inquiétante de l’épidémie du coronavirus aux Etats-Unis. Les soldats américains censés participer aux exercices ne pourraient donc pas entrer sur le territoire sud-coréen.D’autant plus qu’un nombre important d’effectifs américains doivent prendre part à cette prochaine opération, afin de vérifier si le pays du Matin clair est capable d’exercer le contrôle opérationnel (Opcon) de ses troupes en temps de guerre, qui relève actuellement des USA.