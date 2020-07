Batteries de véhicules électriques : rencontre entre les dirigeants de Hyundai Motor et SK Group

Photo : YONHAP News

Chung Eui-sun, vice-président exécutif de Hyundai Motor, a rencontré hier Chey Tae-won, patron de SK Group, dans l’usine de SK Innovation située à Seosan sur la côte ouest du pays. Objectif : développer une coopération dans le domaine des batteries pour voitures électriques.Le dirigeant du constructeur automobile s’est ainsi rendu sur les sites de production des trois plus grands mastodontes sud-coréens du secteur, à savoir Samsung, LG et SK, afin de se préparer à percer le marché mondial.Les deux hommes ont, à cette occasion, fait un état des lieux des progrès techniques en matière de batteries de nouvelle génération, telles que la haute densité énergétique, la charge rapide et la batterie lithium-métal. Ils ont également discuté de l’orientation des développements d’avenir et des moyens de collaboration concernant les semi-conducteurs de puissance et la Blockchain-as-a-Service pour la location et l’échange de batteries, entre autres.Enfin, Chung et Chey ont échangé sur le renforcement des infrastructures de charge pour les véhicules électriques et à hydrogène dans les stations-services de SK déjà existantes.Le premier a affirmé que le groupe ferait des efforts pour ouvrir l’ère de la mobilité du futur axée sur les humains. Tandis que le deuxième a, de son côté, assuré que leur collaboration bénéficierait non seulement aux deux entreprises, mais également à l’économie nationale.