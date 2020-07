COVID-19 : interdiction aux petits rassemblements dans les lieux de culte

Photo : YONHAP News

63 cas supplémentaires de COVID-19 ont été répertoriés en 24 heures : 30 d’origine locale et 33 importés. C’est la première fois en trois jours que le chiffre repasse au-dessus de la barre des 60. La Corée du Sud compte désormais un total de 13 244 individus contaminés par le coronavirus depuis son apparition dans le pays, fin janvier.Les nouvelles infections locales sont toujours majoritairement recensées à Séoul, dans la province de Gyeonggi qui l’entoure, et à Gwangju, dans le sud-ouest. En revanche, les cas importés ont été identifiés dans plusieurs villes et provinces. À noter également le décès, hier dans la capitale, d’un octogénaire diagnostiqué positif le 17 juin.Un nombre considérable de foyers de contagion sont liés aux lieux de culte. Les autorités sanitaires ont par conséquent mis en place de nouvelles mesures barrières. Il s’agit d’interdire, à partir de ce vendredi, tous les petits rassemblements, les événements ou les repas de groupe dans des églises. Les messes ou les offices réguliers sont épargnés par ces mesures.En cas de violation de ces dispositifs, les responsables et les utilisateurs de ces établissements risquent une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, soit 2 200 euros. L’utilisation du code QR à l’entrée pour effectuer des listes présentielles, le port du masque et la distance physique sont aussi impératifs.Le gouvernement a par ailleurs décidé d’abolir le système de distribution publique de masques, et ce à compter de ce dimanche. Le prix sera alors déterminé par les fabricants. A l’heure actuelle, il est fixé par l’exécutif, à savoir 1 500 wons, environ 1,10 euro.