Photo : YONHAP News

La zone de la rivière Hantan, qui coule à travers les provinces de Gangwon et de Gyeonggi, non loin de la frontière intercoréenne, vient d’être reconnue comme géoparc mondial de l’Unesco. La décision a été prise lors de la 209e session du Conseil exécutif de l’institution basée à Paris, réunie depuis le 29 juin.L’espace concerné s’étend sur une superficie totale de 1 165 kilomètres carrés. 26 sites et paysages de portée géologique s’y trouvent.La Corée du Sud compte désormais quatre géoparcs mondiaux labellisés par l’Unesco. Les trois autres sont l'île méridionale de Jeju, Cheongsong dans le sud-est de la péninsule, et le mont Mudeung dans le sud-ouest.Sur le plan mondial, 147 géoparcs de ce type ont été classés dans 41 pays.