Visite de Biegun : Séoul et Washington conviennent de reprendre le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis se sont engagés à faire tout leur possible pour renouer le dialogue avec la Corée du Nord. Un engagement annoncé à l’issue d’un entretien, aujourd'hui, entre le négociateur nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, et le sous-secrétaire d’Etat américain, Stephen Biegun, en voyage en Corée du Sud depuis hier après-midi.Le numéro deux du département d’Etat américain a alors assuré son soutien total à la coopération intercoréenne, qualifiant celle-ci d’élément important pour créer un environnement stable dans la péninsule.Dans le même temps, il a manifesté son appui à l’objectif du gouvernement de Moon Jae-in de concrétiser la coopération avec le régime de Kim Jong-un. Une position différente de celle affichée par Washington jusqu’au mois de janvier. L’administration Trump martelait jusque-là que les relations Séoul-Pyongyang devraient progresser au même rythme que le processus de dénucléarisation de l’Etat communiste.Le diplomate américain de haut rang a aussi montré sa volonté de reprendre le dialogue avec le Nord, dès que son dirigeant y sera prêt et qu’il désignera son négociateur. Il a cependant affirmé ne pas avoir proposé, cette fois, une rencontre au royaume ermite.Avant son entrevue avec Lee, celui qui est aussi le représentant spécial pour la Corée du Nord a été reçu par la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et son premier vice-ministre, Cho Sei-young. L’occasion pour les deux alliés d’afficher leur convergence sur la nécessité de faire aboutir au plus vite leurs négociations sur le financement du stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule.Biegun et ses interlocuteurs ont également décidé de travailler en étroite consultation pour la participation du pays du Matin clair au sommet élargi du G7 et pour le développement d’un vaccin contre le COVID-19.