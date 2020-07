Photo : YONHAP News

Le soleil domine largement le ciel sud-coréen ce mercredi. Les nuages viennent recouvrir une large partie du pays dans l’après-midi, mais le ciel bleu reste toujours visible ici et là.Le mercure grimpe par rapport aux derniers jours. Les maximales atteignent 26°C sur l’île de Jeju, 28°C à Busan, 30°C à Séoul et à Daejeon, et enfin 32°C à Daegu.La journée devrait être belle demain aussi. Météo-Corée prévoit un grand soleil dans le nord, mais des précipitations sont possibles dans le sud. Le thermomètre montra jusqu’à 33°C dans la capitale.