Photo : YONHAP News

Les deux principaux indices boursiers sud-coréens ne dansent pas sur le même pied. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, enregistre un recul de 0,24 %, soit 5,29 points, et termine à 2 158,88 points. De son côté, le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, gagne 0,90 %, soit 6,80 points, et finit à 765,96 points.Du côté des devises, le won sud-coréen gagne de la valeur. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 347,81 wons (-3,75 wons) et le dollar américain 1 195,50 wons (-0,20 won).