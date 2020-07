Donald Trump se déclare ouvert à un 3e sommet avec Kim Jong-un

Photo : KBS News

Le président américain a annoncé qu'il était ouvert pour organiser un troisième sommet avec le dirigeant nord-coréen.Donald Trump a tenu ces propos lors d'un entretien, hier heure locale, avec la chaîne de télévision américaine Gray TV. De fait, il a précisé qu’il pourrait retrouver Kim Jong-un, si ce nouveau tête-à-tête était utile. Il a ensuite ajouté « comprendre que la Corée du Nord souhaite elle aussi le revoir », une position partagée par les Etats-Unis.L’hôte de la Maison blanche a alors vanté une fois de plus ses bonnes relations avec l’homme fort de Pyongyang.Trump est aussi revenu sur le programme nucléaire du pays communiste, affirmant qu’il faudrait suivre de près la poursuite de son développement. Il a alors tenu à souligner que l’Etat communiste ne se dotait pas encore d’un système de transport de missiles et qu’il se trouvait à quelque 14 000 km du continent américain.Pyongyang continue, pour sa part, de rejeter la possibilité d’une reprise des négociations avec Washington. En effet, sa première vice-ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a déclaré samedi dernier « ne pas ressentir le besoin de se retrouver face-à-face avec les USA, qui ne considèrent le dialogue bilatéral que comme un instrument politique ».Pour rappel, les leaders des deux pays ont tenu deux sommets dignes de ce nom : le premier à Singapour, en juin 2018, et le second à Hanoï, en février 2019.