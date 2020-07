Stephen Biegun s’entretient avec le conseiller de la Maison bleue à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Au troisième et dernier jour de sa visite à Séoul, le sous-secrétaire d’Etat américain rencontrera dans la matinée le conseiller de Moon Jae-in à la sécurité nationale fraîchement nommé. Au cours de leur entretien, Stephen Biegun et Suh Hoon échangeront sur les moyens de relancer le dialogue avec Pyongyang. Et après ces discussions, il se déplacera vers l’ambassade des Etats-Unis pour déjeuner avec ses employés, avant de s’envoler pour Tokyo.Hier, le numéro deux du département d’Etat s’est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et son premier vice-ministre, Cho Sei-young. A cette occasion, il a souligné que son pays n’empêchait pas les deux Corées de relever leurs relations et soutenait au contraire leur coopération.S’il a annoncé ne pas avoir envisagé de contacter la Corée du Nord durant ce voyage, Biegun a montré sa volonté de renouer le dialogue avec Pyongyang. Effectivement, il a exhorté le leader nord-coréen à désigner un interlocuteur ayant le pouvoir de décider.Le négociateur nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, qui l’a reçu lui aussi, a affirmé que si le régime de Kim Jong-un revenait à la table des négociations avec Washington, un accord satisfaisant interviendrait.