Moon Jae-in s’exprime pour la Journée des leaders mondiaux de l’OIT

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a annoncé que son pays rejoindrait les efforts de la communauté internationale pour améliorer les conditions de vie des travailleurs.Moon Jae-in a fait cette annonce dans un message vidéo adressé pour la Journée des leaders mondiaux, qui a été organisée hier en visioconférence dans le cadre du Sommet mondial de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le COVID-19 et le monde du travail.Le chef de l’Etat a tenu à évoquer le fait que son gouvernement avait entamé les procédures nécessaires à la ratification de davantage de conventions fondamentales de l’OIT. Elles portent en particulier sur « la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ».Une fois ratifiés, ces textes permettront non seulement aux travailleurs, mais encore aux chômeurs ainsi qu'aux enseignants licenciés de créer leur syndicat et leur liberté d’activité sera par conséquent élargie. Sans surprise, le patronat s’y oppose vigoureusement.Le président Moon s’est exprimé sur invitation du directeur général de l’agence onusienne basée à Genève. L’occasion pour lui de souligner aussi que le dialogue social et la coopération internationale étaient plus nécessaires que jamais pour surmonter la crise économique mondiale engendrée par la pandémie du COVID-19.Dans la foulée, l’occupant de la Cheongwadae a présenté les efforts de son administration en ce sens. Il s’agit notamment de créer des emplois dits « gagnant-gagnant », d’augmenter le nombre de bénéficiaires des prestations d’assurance-chômage ou encore de mettre en œuvre un New Deal à la coréenne.