Mark Esper qualifie à nouveau la Corée du Nord d’« Etat voyou »

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a de nouveau identifié la Corée du Nord comme un « Etat voyou ».Dans un message vidéo adressé aux armées afin de saluer leurs efforts pour atteindre l’objectif de la « National Defense Strategy », Mark Esper a énuméré les grandes missions accomplies par son ministère, depuis qu’il en a pris les rênes il y a tout juste un an. Il a alors précisé que « nous avons continué de dissuader les actions agressives perpétrées non seulement par la Russie et la Chine, mais également par les Etats voyous comme la Corée du Nord et l’Iran ».En février déjà, le chef du Pentagone avait utilisé le même qualificatif pour le pays communiste lors de sa prise de parole devant un colloque organisé par l’école des études internationales avancées de l’université américaine Johns-Hopkins et devant la Conférence de Munich sur la sécurité.Esper a par ailleurs exhorté Pyongyang à prendre des mesures claires en vue de procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible (CVID) de ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, et à revenir à la table des négociations. Il en a fait part dans un communiqué commun, publié hier à l’issue d’une rencontre virtuelle avec ses homologues australien et japonais.À noter que la réapparition de l’expression « CVID » dans un document officiel de l’administration Trump est un fait exceptionnel. Dans un communiqué de presse annonçant, lundi, le voyage de Stephen Biegun à Séoul, le département d’Etat américain a, pour sa part, utilisé le mot « FFVD », qui signifie la dénucléarisation définitive et totalement vérifiée.