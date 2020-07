APD : le gouvernement compte fournir plus de 3 milliards d’euros aux pays en développement

Photo : YONHAP News

Le gouvernent envisage de consacrer un total de 4 079,3 milliards de wons, soit environ 3,1 milliards d’euros, de son budget 2021 comme aide publique au développement (APD), soit un bond de 19 % par rapport à cette année.Ce projet s’inscrit dans le cadre du « plan global relatif à la coopération internationale sur le développement 2021 » voté, hier, à l’issue de la 35e réunion d’une commission interministérielle en charge de ce dossier, placée sous l’égide du Premier ministre. Selon ce document, un total de 1 655 projets dirigés par 42 établissements devraient être effectués au cours de l’exercice à venir.En particulier, l’administration a adopté une stratégie de lutte contre le COVID-19. Ainsi, le crédit attribué à la santé publique sera augmenté de 277,3 milliards de wons cette année à 370,7 milliards de wons à l’année prochaine, soit de 204,6 à 273,6 millions d’euros. Par ailleurs, environ 88 millions d’euros et 352 millions d’euros de prêts préférentiels d’urgence seront alloués pour répondre à la demande croissante d’équipements et de matériels préventifs.L’exécutif projette également d’élaborer un modèle universel afin de partager, avec les pays à bas revenu, les expériences de la Corée du Sud en matière de prévention, tels que les techniques de dépistage des patients contaminés ou la création de salle de pression négative.Enfin, pour jouer un rôle majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses, le gouvernement s'engage à participer activement aux actions menées par la communauté internationale. Il le fera en coopération avec, entre autres, le groupe des amis de la solidarité pour la sécurité sanitaire mondiale créée à l’initiative de Séoul et de la fondation Bill et Melinda Gates.