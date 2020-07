CNN : la Corée du Nord développe des têtes nucléaires sur le site de Wollo-ri

Photo : YONHAP News

De nouvelles images satellites montrent que la Corée du Nord est en train de développer des têtes nucléaires dans la ville de Wollo-ri, près de sa capitale, Pyongyang. Ce site n’a pas été déclaré comme abritant des installations nucléaires.A en croire la chaîne américaine CNN, qui a obtenu des photos prises hier par Planet Labs, des équipements de surveillance, des tours d’habitation, un monument à la mémoire des visites des dirigeants du pays ou encore une installation souterraine y sont visibles.Après avoir analysé ces images, Jeffrey Lewis, directeur du Programme sur la non-prolifération en Asie orientale à l'Institut Middlebury des études internationales de Californie, a notamment fait état de camions et de véhicules à conteneurs maritimes. Cela signifie, selon lui, que l’usine tourne à plein régime et que Pyongyang n’a pas ralenti son activité nucléaire, même pendant les négociations avec Washington.Le chercheur a aussi affirmé avoir observé longtemps la zone de Wollo-ri et avoir appris qu’elle était liée au programme nucléaire.Les installations de cette région avaient déjà été identifiées en 2015 par des chercheurs du Centre James Martin pour les études sur la non-prolifération. Cependant, ces chercheurs ont choisi de ne pas les divulguer, puisqu’à l’époque, il était difficile pour eux de se rendre compte de leur rôle dans le programme nucléaire nord-coréen.La CIA et le Pentagone ont refusé de commenter le possible lien entre ce programme et le site de Wollo-ri.Les autorités militaires et de renseignement sud-coréennes ont quant à elles démenti l’information, la qualifiant de « différente des faits ». Elles ont précisé que les installations en question n’étaient pas importantes dans le programme de développement nucléaire du Nord.