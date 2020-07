Explosion du bureau de liaison intercoréen : un avocat saisit le Parquet contre Kim Yo-jong

Photo : YONHAP News

Un avocat sud-coréen a entamé une poursuite pénale auprès du Parquet à l’encontre de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, pour avoir fait exploser le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, situé à une cinquantaine de km au nord-ouest de Séoul.Maître Lee Gyeong-jae a déposé, hier, un acte d’accusation contre la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs ainsi que le chef de l'état-major général de l'Armée populaire de Corée, Pak Jong-chon. Les charges sont l’utilisation de produits explosifs et la destruction de bâtiments d’intérêts publics, proscrites par la législation sud-coréenne.Pour rappel, la Corée du Nord a fait sauter, le 16 juin dernier, le siège en question, alors que ce dernier avait été ouvert, en septembre 2018, en vertu de la déclaration conjointe de Panmunjom proclamée, le 27 avril de la même année, par les dirigeants des deux Corées. Cette mesure radicale était intervenue seulement trois jours après un avertissement en ce sens lancé par Kim Yo-jong.Cet avocat n’est pas inconnu du grand public. Il avait pris la défense de Choi Soon-sil lors de son procès plus communément appelé le « Choi Gate ». Il s’agit de la confidente de l’ex-présidente Park Geun-hye et de la protagoniste du gigantesque scandale d’abus de pouvoir et de corruption qui a entraîné la destitution de Park en mars 2017.