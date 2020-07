Présidence de l’OMC : Yoo Myung-hee en lice avec 7 autres candidats

Photo : YONHAP News

Les candidatures pour la présidence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont bouclées depuis hier après-midi, heure de Genève, où siège l’institution.Contrairement à ce qui était prévu, un nombre assez important de candidats ont déposé leur dossier. Un total de huit personnalités sont en lice pour succéder au Brésilien Roberto Azevedo, qui a annoncé son départ fin août, soit un an avant la fin de son mandat. Parmi elles, se trouve la ministre déléguée au Commerce extérieur de Corée du Sud.Agée de 53 ans, Yoo Myung-hee affiche une expérience de 25 ans dans le commerce et connaît bien les problématiques du secteur dans les pays en développement et industrialisés. Elle sait donc qu’elle pourra jouer un rôle de médiateur, comme entre les Etats-Unis, la Chine et l’Europe.Afin de convaincre les membres de l’OMC de la choisir, la prétendante sud-coréenne se rendra la semaine prochaine à Genève avec une délégation gouvernementale.Les huit candidats présenteront chacun leur vision pour l’avenir de l’organisation internationale devant son conseil général, qui se réunira du 15 au 17 juillet. La procédure de désignation du gagnant n’est pas une élection, mais un mécanisme consensuel qui fonctionne par élimination.Le pays du Matin clair a déjà brigué le poste à deux reprises, sans réussir pour autant à y accéder.