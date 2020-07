Moon Jae-in dévoile son plan « matière, composant et équipement 2.0 »

Photo : YONHAP News

Depuis que le Japon a annoncé, il y a un an, des restrictions d’exportations vers la Corée du Sud sur trois produits indispensables à la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans, le gouvernement sud-coréen a mis en place une série de mesures visant à inciter les entreprises à produire localement ces substances. Parallèlement, l’exécutif a poussé au développement des secteurs liés aux matières, aux composants et aux équipements, ce qui a abouti à plusieurs grandes réussites.Un an après le lancement de cette politique, le président de la République a visité, aujourd’hui, la société SK Hynix. Tout en félicitant le numéro deux national des semi-conducteurs, derrière Samsung Electronics, pour avoir réussi à fabriquer localement un certain type de puces électroniques, Moon Jae-in a dévoilé sa stratégie dite de « matière, composant et équipement 2.0 ».Ce nouveau cap vise d’abord à augmenter le nombre d’articles clés soutenus par l’État, de 100 actuellement à 388, et de former 100 entreprises performantes dans les secteurs concernés. Ensuite, le gouvernement envisage d’injecter un total de 1 500 milliards de wons, environ 1,1 milliard d’euros, sur les cinq prochaines années, pour accueillir des industries de pointe et créer des clusters réunissant des entreprises sud-coréennes et étrangères ainsi que leurs fournisseurs. Enfin, l’administration Moon souhaite créer des subventions pour les firmes qui reviennent en Corée du Sud, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile.