Photo : YONHAP News

Le beau temps est aujourd’hui au rendez-vous sur la majeure partie du territoire. Seules l’île de Jeju et la ville de Busan enregistrent des précipitations. Une couverture nuageuse viendra couvrir le centre du pays.Le thermomètre passe en mode « été ». Il fait extrêmement chaud cet après-midi avec 27°C à Busan, 28°C à Jeju, 30°C à Daegu, 32°C à Daejeon, et enfin 33°C à Séoul.Météo-Corée annonce un vendredi mitigé. Le ciel devrait varier entre soleil et pluie un peu partout dans le pays. Les températures resteront, elles, toujours agréables.