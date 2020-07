Suh Hoon et Stephen Biegun s’accordent à relancer le dialogue Washington-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’État américain, Stephen Biegun, et le nouveau conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, sont convenus de conjuguer leurs efforts pour relancer les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, en s’appuyant sur l’alliance solide entre Séoul et Washington.Le numéro deux du département d’Etat a échangé, ce matin, à la Cheongwadae, avec son interlocuteur pendant environ une heure et dix minutes, sur la récente situation du pays communiste et les moyens de faire avancer le processus de paix dans la péninsule, ainsi que la politique intercoréenne de Moon Jae-in. Ils ont également discuté d’autres sujets bilatéraux en suspens et de la conjoncture internationale. Enfin, ils se sont mis d’accord pour achever, dans un avenir proche, les négociations sur le partage des frais de défense, notamment ceux liés au stationnement des GI’s dans la partie sud de la péninsule.Hier, le diplomate américain s’est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et son premier vice-ministre, Cho Sei-young. A cette occasion, il a notamment affirmé que Washington n’empêchait pas les deux Corées d’améliorer leurs relations et soutenait au contraire leur coopération.Stephen Biegun clôt cet après-midi sa visite de trois jours à Séoul avant de s’envoler pour Tokyo. Pendant son séjour, il a manifesté sa volonté de reprendre le dialogue avec Pyongyang, en exhortant le leader nord-coréen à désigner un interlocuteur capable de prendre des décisions.