Le maire de Séoul Park Won-soon s’est donné la mort

Photo : YONHAP News

Stupeur en Corée du Sud. Le maire de Séoul Park Won-soon a été retrouvé mort, cette nuit. La police a découvert son corps vers minuit près de la porte Sukjeongmun, dans le parc du mont Bukak situé dans le nord de la capitale. Tout indique qu’il s’est suicidé.Sa fille a alerté la police, hier vers 17h, de sa disparition inquiétante. Selon elle, son père était injoignable alors qu’il avait quitté le domicile cinq heures plus tôt après avoir tenu des propos testamentaires.Une vaste opération de recherche a donc été immédiatement lancée à proximité de son domicile. La police et les pompiers ont mobilisé de grands moyens pour ratisser cette zone montagnarde où il a été vu pour la dernière fois, peu avant 11h.Rien ne laissait présager un tel geste fatal de cette figure politique âgée de 64 ans. Une fois qu’il a été déclaré porté disparu, les médias ont commencé à révéler une affaire à son encontre. Son ancienne secrétaire avait déposé, la veille, une plainte à la police accusant le maire d’harcèlement sexuel. L’affaire est donc classée sans suite car l’intéressé vient de décéder. La police continue à enquêter sur la cause exacte de cette mort.Park Won-soon effectuait son troisième mandat à la mairie de Séoul, après avoir remporté les élections partielles en 2011. Il s’était fait connaître notamment comme avocat défenseur des droit de l’Homme et faisait partie des présidentiables pour 2022.