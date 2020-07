Pompeo s'efforce à renouer le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis tendent la main à la Corée du Nord. Alors que le président Donald Trump s’est déclaré ouvert, mardi, à un troisième sommet avec Kim Jong-un, c’est au tour de son secrétaire d’État, Mike Pompeo, d’afficher sa volonté de briser la glace avec le royaume ermite.Lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes accrédités auprès de son département, hier heure locale, le numéro un de la diplomatie américaine a qualifié la menace nord-coréenne de « stratégique ». Selon lui, elle affecte non seulement la Corée du Sud et la Chine, mais aussi d’autres pays d’Asie du Nord-est. Pompeo a évoqué le devoir d’en réduire la prolifération, en faisant allusion, sans doute, à la prolifération inquiétante d’armes nucléaires.Par ailleurs, le secrétaire américain a fait savoir que son pays s’impliquerait politiquement pour traiter d’un tel risque. Ainsi, il a manifesté son intention de résoudre le dossier nord-coréen par la voie du dialogue et des concertations.Alors, sera-t-il possible de tenir un nouveau sommet entre Kim et Trump avant la présidentielle américaine de novembre prochain ? Interrogé sur cette possibilité, Mike Pompeo a préféré ne pas y répondre directement. Toutefois, il a rappelé la portée du premier sommet entre les deux dirigeants à Singapour en 2018, couronné d’une déclaration conjointe autour de quatre points-clés. En même temps, il s’est dit partant pour de nouveaux pourparlers de haut niveau entre les deux camps.Certes, le régime de Kim Jong-un a déjà refusé de s’asseoir à la table des négociations avant le prochain scrutin présidentiel des Etats-Unis? Toutefois, cela ne semble pas décourager Washington qui continue d’évoquer une possible reprise du dialogue.