COVID-19 : plus de 140 millions d’euros pour le développement de vaccins, de traitements et d’équipements

Photo : YONHAP News

Pour soutenir la mise au point de vaccins, de traitements, d’équipements ou de systèmes préventifs contre les maladies infectieuses, notamment le COVID-19, un budget supplémentaire de 193,6 milliards de wons, environ 143 millions d’euros, sera rapidement exécuté. Ce projet de rallonge budgétaire a été adopté, la semaine dernière, à l’Assemblée nationale.Les ministères concernés ont échangé, hier, sur les plans d’exécution de cette nouvelle enveloppe, au cours de la quatrième réunion de la commission gouvernementale pour le développement des vaccins et des traitements pour cette pandémie.Dans le détail, 111,5 milliards de wons, l’équivalent de 82 millions d’euros, seront injectés dans le développement de vaccins et de traitements du nouveau coronavirus. Également, 35,7 milliards de wons, soit 26 millions d’euros, et 39,1 milliards de wons, près de 30 millions d’euros, seront versés, respectivement, pour l’amélioration des équipements et des matériels préventifs et la création des bases de recherche et de production.Ensuite, le projet public-privé de développement de « package préventif à la coréenne » bénéficiera d’une enveloppe de 22,2 milliards de wons, un peu plus de 15 millions d’euros, et les initiatives de soutien pour la fabrication locale des équipements de dépistage, d’un crédit de 13,5 milliards de wons, soit 10 millions d’euros.Enfin, le reste du budget sera attribué à la création d’un centre pour le développement de vaccins publics, l’aide aux entreprises pour la mise en place des installations et des équipements destinés à développer des vaccins et des traitements et le renforcement des infrastructures des recherches de l’État dans le domaine de la santé publique.