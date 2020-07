Séoul et Phnom Penh négocient un accord de libre-échange

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Cambodge ont entamé, hier, leurs négociations en vue de conclure un accord de libre-échange (ALE). C’est ce qu’ont officialisé leurs responsables respectifs du commerce extérieur, Yoo Myung-hee et Pan Sorasak, en visioconférence. Les deux parties s’étaient mises d’accord pour finaliser un ALE à l’occasion d’un sommet en mars 2019, entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre cambodgien Hun Sen.La ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur s’est félicitée du fait que Séoul a pu engager des pourparlers afin de signer un traité bilatéral avec le Cambodge, qui affiche un grand potentiel de développement pour s’imposer comme une plaque tournante de production et de commerce de l’Asean. D’autant plus qu’il est devenu plus primordial, après la crise du COVID-19, de renforcer la coopération avec les pays relevant de la « nouvelle politique du Sud » prônée par le président Moon.En effet, le Cambodge connaît une forte croissance économique, avec un taux annuel de l’ordre de 7 % en moyenne depuis 2011, et il est composé d’une « population jeune », en ce que les habitants âgés de 35 ou moins représentent 72 % de sa démographie.D’après Yoo, cet accord de libre-échange, une fois conclu, rendra plus compétitives les entreprises sud-coréennes sur le marché cambodgien. Il servira également de tremplin pour renforcer la coopération économique bilatérale, de manière à augmenter les investissements et à élargir les échanges.Au cours de cette réunion à distance, le ministre cambodgien du Commerce extérieur a apprécié l’expérience et l’expertise dont Yoo Myung-hee a fait preuve sur le terrain. Pour rappel, elle est en lice pour briguer le poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il lui a souhaité de bons résultats dans cette aventure.Le premier round des négociations pour cet ALE devrait débuter dans le courant de ce mois-ci.