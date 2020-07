Samsung Electronics élu meilleure marque d’Asie pour la 9e année consécutive

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’électronique est encore une fois plébiscité comme la meilleure marque par les consommateurs asiatiques. C’est ce qu’a montré un sondage réalisé auprès de 8 400 habitants dans 14 pays d’Asie, dont la Chine et l’Australie, par Campaign Asia-Pacific, firme internationale de communication et de marketing, et Nielsen, société spécialisée dans les études de marché.Selon cette enquête, Samsung Electronics garde son titre de champion parmi le TOP 1 000 des marques les mieux considérées en Asie. L’entreprise sud-coréenne conserve son trône pour la neuvième année d’affilée (2012-2020). Cette année, Apple occupe la deuxième place, suivi dans l’ordre de Panasonic, LG et Nestlé, qui bouclent ainsi le TOP 5. En fait, LG Electronics, autre mastodonte sud-coréen, grimpe de deux échelons en un an, délogeant Sony. La marque japonaise sort ainsi pour la première fois des cinq meilleures marques.Dans le détail, Samsung rafle la première place dans cinq catégories, à savoir « la marque la plus influence sur place », « la marque durable », « le téléphone portable », « le téléviseur » et « les technologies de la maison intelligente ». Il occupe le second rang dans d’autres domaines tels que « l’ordinateur et la tablette », « la chaîne hifi et le casque audio », « les produits électroménagers » et « les gadgets portables ».D’après Campaign Asia-Pacific, l’entreprise sud-coréenne se maintient en première place grâce à ses investissements constants dans l’innovation. L’exemple le plus édifiant est; bien entendu, son Galaxy Fold, un smartphone à écran pliable. Selon la firme basée à Hongkong, le géant sud-coréen est parvenu à réinventer la forme du smartphone, imaginé à la base par Apple avec l’iPhone.