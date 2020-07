Google règle 432 millions d’euros d’impôt sur les sociétés

Photo : YONHAP News

Google Korea s’est récemment acquitté d’environ 600 milliards de wons, l’équivalent de 432 millions d’euros, d’impôt sur les sociétés.Selon un responsable du Service national des impôts (NTS), la succursale du géant américain du web en Corée du Sud a versé cette taxe en janvier dernier. Cependant, elle a, dans la foulée, déposé une plainte auprès du tribunal administratif. Si la société remporte son procès, elle pourra se faire rembourser tout ou partie du montant payé. Dans le cas contraire, elle pourra toujours faire appel.L’enjeu de cette dispute consiste à savoir si les locaux de l’entreprise se trouvent ou non à l’intérieur du pays. Google prétend que Google Korea n’a pas à payer d’impôts sur les sociétés car les bureaux en Corée du Sud ne jouent qu’un rôle de liaison intermédiaire et que leurs serveurs se trouvent à l’étranger.En face, les autorités fiscales sud-coréennes affirment qu’étant donné que cette filiale mène des activités commerciales auprès de grandes entreprises et d’agences de publicité locales, il est bel et bien imposable.