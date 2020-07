Coup d'envoi de la 24e édition du PiFan

Photo : YONHAP News

La 24e édition du festival international du film fantastique de Bucheon (PiFan) a débuté hier. Au total, 190 films provenant de 40 pays seront projetés pendant une semaine, à commencer par le long-métrage d’horreur sud-coréen « Whispering Corridors 6 : The Humming, 2019 ».Cependant, dans le cadre de la prévention du COVID-19, aucun évènement en grande pompe n’est prévu, ni cérémonie d’ouverture ou de clôture, ni séances photos.Néanmoins, à la différence du festival international du film de Jeonju, tenu seulement en ligne en mai dernier, le PiFan se déroulera à la fois hors ligne et virtuellement. Les œuvres seront présentées dans une salle de cinéma où les mesures de prévention seront strictement appliquées et une soixantaine de films seront disponibles en ligne et les « dialogues avec les réalisateurs » seront dévoilés sur une application mobile.