Météo : vendredi pluvieux, week-end chaud mais couvert

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens terminent la semaine avec une météo plutôt mitigée. Cet après-midi, ce sont les nuages et la pluie qui dominent un peu partout sur le territoire, même si les précipitations ne seront qu’intermittentes.Le mercure en prend donc un coup. Les maximales ne montent pas plus haut que 25°C à Jeju, 26°C à Séoul, 27°C à Daegu et à Daejeon, et enfin 29°C à Busan.Météo-Corée prévoit un week-end un peu mieux qu’aujourd’hui. Si le temps sera encore nuageux demain matin sur la majeure partie du pays, le soleil s’imposera progressivement dans l’après-midi. Dimanche, les nuages devraient revenir car le début de semaine prochaine s’annonce pluvieux. Les températures remonteront pour atteindre 30°C dans le nord et 28°C dans le sud.