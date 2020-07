Les funérailles de Park Won-soon se tiennent en ligne

Photo : YONHAP News

Tout a commencé à 8h 30 ce lundi matin. Les funérailles municipales pour le maire de Séoul, Park Won-soon, ont eu lieu durant 40 minutes à l’Hôtel de ville. Une centaine de personnalités, dont des représentants de la ville, des partis politiques et des associations civiles, étaient présentes. La population a pu suivre la cérémonie en direct via la chaîne YouTube du gouvernement métropolitain et sa station de radio, TBS.Le cortège funèbre est parti à 7h 42 de l'hôpital de l'université nationale de Séoul, où le corps du défunt reposait. Il est arrivé 50 minutes plus tard à la mairie de la capitale, où l'homme de 64 ans assurait ses fonctions de maire depuis environ neuf ans, jusqu'à sa disparition la semaine dernière.La dépouille a ensuite été transportée au crématorium du Seoul Memorial Park afin d’y être incinérée. Les cendres ont ensuite été amenées à Changnyeong, sa ville natale, située dans la province de Gyeongsang du Sud, selon ses souhaits.La municipalité de Séoul estime qu’environ 20 000 personnes se sont rendues à l’autel funéraire installé sur la place devant l’Hôtel de ville. Il restera ouvert jusqu’à ce soir, 22h.Quant à la pétition déposée sur le site officiel de la Maison bleue, qui remet en question l’organisation des funérailles de cinq jours par la mairie, elle a recueilli jusqu’à présent quelque 550 000 signatures.