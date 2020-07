Jangma : toute la Corée du Sud sous la pluie

Photo : YONHAP News

C'est la saison de jangma, la mousson estivale. Alors que l’ensemble du territoire sud-coréen reste couvert aujourd’hui, de fortes précipitations sont en train de s’abattre sur le sud du pays. La région le long du fleuve Hwangryong, située dans la ville de Gwangju dans le sud-ouest, est en alerte inondation. Les provinces de Chungcheong du Sud et de Jeolla du Sud sont également touchées par de violentes pluies, qui atteindront un maximum de 200 mm.De violentes rafales et fortes pluies ont entraîné plusieurs dégâts humains et matériels. Deux septuagénaires portés disparus après avoir été emportés par une crue ont été retrouvés morts dans la province de Gyeongyang du Sud. À Sanchung, dans la même province, une route à deux voies a été temporairement barrée à cause d'un l’éboulement. Et cinq maisons ont été inondées dans le quartier de Docheon, à Gwangju.Les précipitations devraient cesser d’ici demain matin, à l’exception de la province de Chungcheong du Sud et du littoral de Donghae.Le mercure reste du coup bas, avec une température maximale de 23°C à Séoul. Météo-Corée prévoit le retour des fortes chaleurs, une fois les pluies terminées.