Keri : prévisions sombres pour l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La croissance économique 2020 de la Corée du Sud reculera de 2,3 %, plus précisément de 1,7 % au premier semestre et de 2,9 % au second, alors que la consommation chutera de 3,7 %. Ce sont les prévisions présentées hier par l'Institut de recherches économiques de Corée (Keri).Selon cet organisme affilié à la Fédération des industries coréennes (FKI), les efforts gouvernementaux déployés tous azimuts n'arriveront pas à relancer l'économie nationale, déjà fragilisée depuis un certain temps et menacée par une éventuelle récession prolongée des grandes économies mondiales.Le Keri table sur une croissance négative des investissements dans les équipements et la construction, respectivement à -18,7 % et -13,5 %. Mêmes les exportations réelles, considérées comme le dernier bastion de l'économie du pays du Matin clair, n'échapperont pas à cette crise, avec -2,2 %.Pour l'institut, l'éventuelle deuxième vague de la pandémie du COVID-19 et le possible chômage massif constituent les facteurs les plus menaçants pour l'économie sud-coréenne. Les mauvaises performances des principaux pays avancés, la hausse contractée des prix des semi-conducteurs et l'affaiblissement de la chaîne de valeur mondiale sont des éventualités à prévenir.En conclusion, il appelle à mettre sur pied des mesures sur le long terme, adaptées à l’ère post-COVID-19, et non pas des dispositifs budgétaires expansionnistes et courtermistes.