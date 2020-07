Polémique : enterrement d'un héros de la guerre de Corée au cimetière national

Photo : KBS News

Le lieu choisi pour l’enterrement du général Paik Sun-yup fait actuellement polémique. Le premier général quatre étoiles de la Corée du Sud s’est éteint vendredi dernier, à l'âge de 99 ans.Rappelons que Paik a été nommé chef de la première division d'infanterie, lorsque la guerre de Corée a éclaté en 1950. Sous sa direction, la division a joué un rôle important dans la bataille de Tabu-dong, l'une des batailles les plus féroces du conflit. Il a été également nommé ministre du Transport entre 1969 et 1971. Pourtant, l'héritage de ce héros de la guerre de Corée ne fait pas l'unanimité, car sous l'occupation, il a servi durant deux ans le Japon au sein de l'armée impériale du Mandchoukouo. D’où la polémique liée à son enterrement au cimetière national.Dans ce contexte, le Parti du Futur Unifié (PFU) reproche au Minjoo d’avoir opté pour le cimetière national de Daejeon, et non pas celui de Séoul. Selon la première formation d’opposition conservatrice, le parti présidentiel ne rend pas un hommage digne à la contribution de ce héros national.Evitant de répondre directement à son rival, le Minjoo a souligné que le cimetière à Séoul ne disposait pas de place réservée au général, et que la famille du défunt était déjà d’accord pour organiser l’enterrement à Daejeon. Cette décision a été également réaffirmée par le Premier ministre, Chung Sye-kyun.