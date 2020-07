COVID-19 : 62 nouveaux cas, une immunité collective peu probable en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

62 nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été enregistrés en Corée du Sud au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à 13 479 depuis le début de l’apparition de la maladie dans le pays, fin janvier.Parmi les patients identifiés entre dimanche et aujourd’hui, 43 étaient des cas importés, soit le chiffre le plus élevé depuis 110 jours. Face à la multiplication des cas venant de l'extérieur, les autorités sanitaires multiplient les dispositifs de prévention aux frontières. Par conséquent, tous les étrangers en provenance de pays faisant l’objet de contrôle renforcé doivent être munis d’un certificat attestant un résultat de test au nouveau coronavirus négatif, délivré moins de 48 heures avant la date de leur départ. Le gouvernement souligne qu’il y a peu de risques que les cas importés provoquent une propagation importante de la maladie à l'échelle régionale, car la mise en quatorzaine est appliquée à tous les étrangers, notamment aux marins, qui entrent sur le territoire. Le nombre d’étrangers qui débarquent dans le pays du Matin clair est estimé à 1 800 par jour, soit une hausse de 27 % en une semaine.Au niveau local, le gouvernement a décidé de lever, depuis hier, ses quotas de distribution de masques pour les citoyens. Les habitants peuvent désormais en acheter autant qu'ils le souhaitent et ce, n'importe quel jour de la semaine dans les pharmacies, les supérettes et les grandes surfaces.Par ailleurs, le nombre de patients guéris qui ont accepté de donner leur plasma sanguin a atteint 375. Parmi eux, 171 personnes ont déjà procédé à un don qui permettra aux chercheurs de lancer la production de traitements dès la semaine prochaine et d’effectuer, ensuite, des essais cliniques.D’après les chiffres publiés hier par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), seule une personne sur 3 055, soit 0,033 % de la population sud-coréenne, a développé des anticorps contre la maladie. Le pays ne pourra donc pas compter sur une immunité collective en vue de l'extinction du virus. Cela signifie que la lutte contre le COVID-19 se poursuivra pendant un ou deux ans, voire plus longtemps, jusqu’à ce qu’un vaccin efficace soit mis au point.