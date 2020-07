Son Heung-min marque son 10e but et réalise sa 10e passe décisive de la saison

Photo : YONHAP News

Lors du 35e round de Premier League qui se tenait ce week-end, le footballeur sud-coréen Son Heung-min a marqué un but et réalisé une passe décisive, permettant à son équipe Tottenham Hotspur de remporter la victoire 2 à 1 contre Arsenal, à Londres. Atteignant ainsi 10 buts et 10 passes décisives cette saison, il rejoint le groupe fermé des joueurs du championnat anglais ayant ce double record à deux chiffres.Son a profité d'une erreur de la défense des Gunners pour faire trembler les filets dès la 19e minute de jeu. Il s'agit de son 10e but en championnat et de son 17e toutes compétitions confondues. Il s’est une nouvelle fois fait remarquer en adressant, à la 81e minute, un bijou à l’attaquant Toby Alderweireld qui a inscrit le but décisif de la partie. Le joueur sud-coréen a été élu meilleur joueur du match par les supporters des Spurs.Avec trois points de plus, l'équipe de José Mourinho passe devant son opposant du jour et se place désormais au huitième rang. Elle affrontera le 15 juillet Newcastle United.