Séoul et Washington n'ont pas encore confirmé la tenue de leurs opérations militaires conjointes

Photo : KBS News

À l’occasion de la récente visite du sous-secrétaire d’État américain Stephen Biegun à Séoul, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené, le 7 juillet à huis clos, une discussion afin de déterminer l’éventuelle organisation de leur exercice militaire conjoint.En effet, les deux alliés ont prévu de tenir un entraînement militaire afin de vérifier si le pays du Matin clair est capable d’exercer le contrôle opérationnel (Opcon) de ses troupes en temps de guerre. Cependant, le calendrier n’est pas encore confirmé face au risque lié au COVID-19.Rappelons que les opérations programmées pour le premier semestre de cette année ont fini par être annulées, car le déplacement des soldats américains a dû être limité dans le sillage de la propagation importante du nouveau coronavirus aux Etats-Unis et ailleurs.Dans un contexte où l’épidémie se propage activement ces dernières semaines dans le pays de l’Oncle Sam, l’arrivée d’un grand nombre de militaires américains représente un trop gros risque pour Séoul. De plus, une nouvelle manœuvre militaire sud-coréano-américaine pourrait froisser le régime de Kim Jong-un.Les regards se tournent désormais vers l’impact de cette éventuelle opération militaire dans le cadre des efforts déployés par la Corée du Sud pour relancer le dialogue intercoréen.