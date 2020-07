TIC : les exportations sud-coréennes en hausse en juin

Photo : YONHAP News

Les exportations de produits « made in Korea » issus des technologies de l’information et de la communication (TIC) ont enregistré, le mois dernier, une hausse légère de 1 % en glissement annuel. Elles atteignent 14,96 milliards de dollars.Quant aux importations, elles ont progressé de 4,8 % pour s'élever à 8,96 milliards de dollars, portant ainsi le solde du commerce extérieur à un excédent de 5,99 milliards de dollars dans ce secteur. Ces chiffres ont été publiés aujourd’hui par le ministère des Sciences et des TIC.L'embellie des ventes a été particulièrement importante pour les ordinateurs et les périphériques informatiques, avec un bon respectif de 84,5 % et de 152,2 %. En revanche, les semi-conducteurs et les écrans ont accusé une légère baisse de 0,5 % et de 5,2 %.Selon les pays, les importations en provenance de Taïwan et du Vietnam ont augmenté de 15,4 % et de 5,7 %, alors que celles de Chine ont chuté de 20,6 %.