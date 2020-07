La partie plaignante demande la vérité sur l'affaire impliquant Park Won-soon

Photo : YONHAP News

Une ancienne secrétaire de Park Won-soon a appelé la police à faire un compte rendu public au sujet de sa plainte déposée mercredi dernier contre le défunt maire de Séoul pour harcèlement sexuel. Les ONG qui luttent contre la violence faite aux femmes, ont tenu une conférence de presse cet après-midi pour transmettre le message de la plaignante, qui n'a pas assisté à cette réunion avec la presse. Les représentants de ces associations ont demandé aux autorités judiciaires, tout comme à la municipalité de Séoul, de faire toute la lumière sur cette plainte contre Park.Pour le côté plaignant, bien que le dénoncé soit mort, l'acte criminel n'a pourtant pas disparu. Ils ont donc exhorté la police à rendre public le contenu de l'enquête réalisée jusqu'ici sur cette affaire, et la municipalité à créer une équipe d'investigations indépendante. Et d'ajouter qu'il fallait protéger la victime et faire en sorte qu'elle retrouve une vie normale, en sécurité.Cette dernière aurait accusé le maire décédé de lui avoir infligé des « contacts physiques » et envoyé des SMS « inappropriés ». L’intéressé n’étant plus de ce monde, l’affaire a été classée sans suite.