Salaire minimum : revalorisation de 1,5 % pour 2021

Photo : YONHAP News

8 720 wons, soit à peu près 6,4 euros. C’est le montant du salaire minimum horaire déterminé aujourd’hui pour l’année prochaine. Ce qui correspond, par mois, à 1 822 480 wons, soit 1 337 euros.En comparaison à cette année, il est revalorisé de 1,5 %, soit la plus faible augmentation depuis son introduction dans le pays, en 1988. Le chiffre est même inférieur à l’accroissement de 1998, au plus fort de la crise financière asiatique, qui avait été de 2,7 %.Sans surprise, les dernières discussions ont été ardues et longues. Les représentants de la FKTU, l’une des confédérations syndicales du pays et du patronat, se sont retrouvés hier après-midi au sein de la Commission nationale de la négociation collective du salaire minimum, et les tractations ont duré 11 heures. Ils n’ont cependant pas réussi à trouver un compromis.La commission a alors soumis au vote la proposition de 8 720 wons, présentée par ses experts, dits d’intérêt public. Une proposition qui a finalement été adoptée, mais sans participation au scrutin de tous les représentants de la confédération et de deux de leurs interlocuteurs du patronat. Les délégués de l’autre centrale syndicale, la KCTU, n’ont même pas pris part aux discussions, en protestation contre la revendication de réduction de la part de l’employeur.C’est désormais au ministre de l’Emploi et du Travail de finaliser le montant par une annonce administrative. Il a jusqu’au 5 août pour le faire. Si les syndicats ou le patronat formulent une objection et que celle-ci est reconnue comme raisonnable, le ministre peut demander à la commission un réexamen.