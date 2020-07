Mort de Park Won-soon : excuses tardives du Minjoo auprès de la plaignante

Photo : KBS News

Le parti présidentiel a fini par présenter ses excuses à l’ex-secrétaire du maire de Séoul, qui a déposé mercredi dernier une plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre de Park Won-soon, dont la mort a été annoncée moins de 48 heures plus tard.Lors de ses funérailles, hier, le patron du Minjoo, Lee Hae-chan, a exprimé sa tristesse en rappelant que le défunt était quelqu’un d'à la fois naïf et timide. Il a incité à déplorer sa mort pendant la période des obsèques.Cependant, suite à une conférence de presse organisée au nom de l’ancienne employée municipale afin de réclamer les détails de l’enquête, la formation au pouvoir a transmis ses excuses officielles. Lee a ainsi annoncé regretter la souffrance de la plaignante et a tenu à s’excuser de cette situation.Le député Jin Sung-joon, de son côté, a estimé qu’il était diffamant de traiter le défunt de coupable et que faire le deuil ne constituait pas une nouvelle agression pour la victime.Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition conservatrice, a demandé à clarifier les soupçons autour de Park, d’autant que les funérailles sont terminées. Idem pour le Parti de Justice qui souhaite que la police divulgue le résultat de l’enquête.