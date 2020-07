Des médias nord-coréens parlent d’espoir suite au remaniement de personnalités stratégiques au Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a exprimé de l’espoir indirectement suite à la désignation par le président Moon Jae-in de Lee In-young au poste de ministre de la Réunification, et de Lim Jong-seok à celui de nouveau conseiller présidentiel à la diplomatie et à la sécurité.Uriminzokkiri, un site de propagande du pays communiste, a présenté aujourd’hui une chronique du média sud-coréen en ligne Jajusibo, dans laquelle il cite une phrase montrant une certaine attente auprès des deux futurs officiels. Il a également rapporté la partie stipulant que les deux hommes ont pointé du doigt le groupe de travail Séoul-Washington et recherchent de la philosophie et du courage pour poursuivre un chemin indépendant des Etats-Unis.Un autre média nord-coréen, Meari, a rapporté que divers milieux en Corée du Sud avaient exhorté le gouvernement à prendre une attitude autonome et à arrêter de se soumettre au pays de l’Oncle Sam.Enfin, Echo of Unification, de son côté, a consacré trois articles aux arguments des associations civiques qui appellent un renouvellement des relations sud-coréano-américaines.Ces publications interviennent trois semaines après la suspension, le 24 juin, des reproches du pays communiste à l’encontre de Séoul, lorsque le Nord a annoncé avoir différé son plan d’actions militaires.