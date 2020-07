COVID-19 : un fabricant sud-coréen de produits sidérurgiques se relocalise

Photo : KBS News

La pandémie du COVID-19 pousse le gouvernement central et les collectivités locales à redoubler d’efforts pour amener les entreprises sud-coréennes à relocaliser leur production, en échange d’aides renforcées.Ces efforts ont semble-t-il porté leurs fruits, puisqu’une firme vient de revenir en Corée du Sud. Il s’agit d’un fabricant de produits sidérurgiques transformés qui avait délocalisé, en 2014, une partie de sa production aux Philippines, où la main-d’œuvre est meilleur marché. Il a cependant dû faire face à des difficultés d’approvisionnement de composants et à un taux de défectuosité élevé.L’entreprise a finalement décidé de fermer son usine philippine pour fabriquer désormais des plaques d’acier dans un complexe industriel de Gimcheon, dans le sud-est du pays. Pour cela, elle a conclu un accord d’investissements de l’ordre de 50 milliards de wons, soit 36,5 millions d’euros, d’ici 2023, avec l’exécutif de la province de Gyeongsang du Nord à laquelle appartient la ville. Le projet pourra créer une centaine d’emplois.La province avait déjà promis de prêter un terrain du complexe en priorité aux entreprises souhaitant s’y relocaliser et de réduire à 10 %, au lieu de 50 % initialement prévus, les coûts que ces firmes doivent prendre en charge si elles veulent se doter d’équipements intelligents. S’y ajoutent des privilèges fiscaux et une prime pour le maintien de l’emploi.Un total de 74 sociétés ont fait le choix de se relocaliser en totalité ou en partie depuis que la loi visant à les soutenir est entrée en vigueur en 2014.